‘Gf Vip 5’, Elisabetta Gregoraci: “Entro nella Casa come single, ma non escludo di innamorarmi!”. E a proposito della reazione di Flavio Briatore… (Di mercoledì 26 agosto 2020) Fervono gli ultimi preparativi per il Gf Vip 5. Quest’anno troveremo ancora al timone Alfonso Signorini che, affiancato da Pupo e Antonella Elia, inizierà questa nuova avventura. La prima concorrente che era stata annunciata fin da subito è Elisabetta Gregoraci. La showgirl, oggi ex moglie di Flavio Briatore (positivo al Covid), mancava da anni in un programma televisivo di Canale 5. La troviamo, infatti, ogni estate a condurre Battiti Live, la manifestazione musicale in onda su Italia 1. In passato poi aveva condotto Made in Sud su Rai 2, e avrebbe dovuto condurre L’altro Festival, ma alcuni attriti con Nicola Savino l’avevano allontanata dallo show. Oggi, la bella calabrese è invece pronta ad una nuova esperienza televisiva targata Mediaset. Dopo anni di smentite, ... Leggi su isaechia

AndreaDispenza : RT @Mattiabuonocore: Gf Vip (caso Gregoraci e Briatore) e Ballando (Samuel Peron e possibili nuovi contagi), la “spettacolarizzazione” del… - zazoomblog : Elisabetta Gregoraci al GF Vip voglio farmi conoscere per quella che sono - #Elisabetta #Gregoraci #voglio #farmi - dimuz7 : Voglia di Nadia Rinaldi al Gf Vip 5 #GfVip - Chicca_colors : RT @dimuz7: Basterebbe davvero poco per generare il panico nella casa del Gf Vip 5 #GFVip - silvio_grande : @Memix1968 @Elmoro16081 @CanettiQueen Ha partecipato ad una delle ultime edizioni del GF vip -

