Futuro Messi, l’Entella chiama l’argentino: “possiamo darti la maglia albiceleste” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Futuro Messi – Si rincorrono sempre di più le voci sul Futuro dell’attaccante Leo Messi. L’argentino ha comunicato al Barcellona di voler andare via, è partito il valzer delle squadre tra conferme e smentite. Tanti club hanno deciso di scherzare sull’arrivo della Pulce, tra questi anche uno di Serie B: l’Entella. “Leo sappiamo che in tante ti tentano, ma solo noi possiamo offrirti la maglia albiceleste. Se vuoi farci un pensierino..”. E’ questo il messaggio del club che ha scatenato la reazione da parte dei tifosi e del web. Leo sappiamo che in tante ti tentano, ma solo noi possiamo offrirti anche la maglia albiceleste! Se vuoi farci un pensierino… #Messi #Barca #FCB ... Leggi su calcioweb.eu

