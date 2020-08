Flavio Briatore rompe il silenzio e spiega la verità del suo ricovero (Di mercoledì 26 agosto 2020) "Ho fatto il tampone ma non so se sono positivo al Coronavirus". A parlare è Flavio Briatore che, dopo la notizia del suo ricovero con sintomi da polmonite nella giornata di ieri e la smentita della sua amica Daniela Santanché, è intervenuto dalle pagine del Corriere della Sera per fare chiarezza sulle sue condizioni. "Ho solo una prostatite forte, domenica sera sono andato al San Raffaele a Milano e mi hanno ricoverato", ha raccontato l'imprenditore 70enne, per altro da giorni al centro di una serie di polemiche contro il governo e il sindaco di Arzachena per le misure anti-Covid che hanno portato alla chiusura anticipata del Billionaire, il famoso locale di cui è proprietario a Porto Cervo, in Sardegna, e diventato focolaio del contagio con oltre 60 casi accertati. Se anche lui sia stato infettato, ... Leggi su howtodofor

