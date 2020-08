Fine dell’universo? Esplosioni di Supenove daranno il via ad un lungo processo di glaciazione (Di mercoledì 26 agosto 2020) Come finirà l’universo? La risposta a questa domanda è stata fornita da uno studio scientifico svolto alla Illinois State University. Ormai da tanti anni è noto che la teoria primaria sulla formazione dell’Universo è quella del Big Bang: un’esplosione che ha dato inizio alla formazione di stelle, pianeti e della vita stessa. Da quel momento … L'articolo Fine dell’universo? Esplosioni di Supenove daranno il via ad un lungo processo di glaciazione NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

gelonet75 : @pbecchi un tempo i filosofi si facevano domande sul perché dell'universo. oggi fanno video ridicoli dove provano… - gabrielanthonyp : Cambia la teoria sulla fine dell'universo: ci saranno fuochi d'artificio stellari - thedeadbody2 : Secondo me alla fine dell'Universo c'è un grosso vaffanculo - clarissa_gmai : RT @goldbergvariaz: Per noi piccoli uomini, nomadi dei sentimenti alla ricerca di un cuore dove mettere radici, dell'ombra dove cercare rip… - giordi63 : RT @goldbergvariaz: Per noi piccoli uomini, nomadi dei sentimenti alla ricerca di un cuore dove mettere radici, dell'ombra dove cercare rip… -

Ultime Notizie dalla rete : Fine dell’universo Fine dell’universo? Esplosioni di Supenove daranno il via ad un lungo processo di glaciazione NewNotizie