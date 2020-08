Esclusiva: Meluso può tornare in pista. Due strade, una è il Frosinone (Di mercoledì 26 agosto 2020) Mauro Meluso potrebbe rescindere presto il contratto che lo lega ancora al Lecce. Il direttore sportivo ha un paio di situazioni aperte e che possono concretizzarsi nelle prossime ore. Il Frosinone cerca un direttore con quelle caratteristiche, Meluso è un nome che possiamo spendere (e sarebbe un ritorno). Il Frosinone aveva scelto Angelozzi un mese fa, ma poi il dg ha ottenuto la promozione con lo Spezia e sta lavorando già per il mercato dei liguri. Se andasse via per il Frosinone, potrebbe essere Meluso una soluzione per lo Spezia. Ma intanto Angelozzi lavora per il mercato della neo-promossa… L'articolo Esclusiva: Meluso può tornare in pista. Due strade, una ... Leggi su alfredopedulla

