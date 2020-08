Enola Holmes: il trailer del film com Millie Bobbie Brown (Di mercoledì 26 agosto 2020) La star di Stranger Things, Millie Bobbie Brown, è pronta a risolvere alcuni misteri nell’Inghilterra vittoriana nell’adattamento di Netflix di Enola Holmes Il primo trailer di Enola Holmes, il film con Millie Bobby Brown incentrato sulla brillante sorella adolescente di Sherlock Holmes, arriverà su Netflix il prossimo 23 Settembre. Enola Holmes è basato su una serie di libri di Nancy Springer che reinventa il mondo di Sir Arthur Conan Doyle mettendo la sorella minore di Sherlock Holmes al centro di una serie. Dopo la scomparsa della madre, Enola viene messa sotto la tutela dei suoi ... Leggi su tuttotek

zazoomblog : Enola Holmes ecco il trailer italiano del film Netflix con Millie Bobby Brown - #Enola #Holmes #trailer #italiano - Elisabetta_M_P : Non conoscevo Enola Holmes...Ma come non ero io la sorella di Sherlock? Tira pure con l’arco ahaha - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Enola Holmes, fuori il trailer del film - SkyTG24 : Enola Holmes, fuori il trailer del film - myredcarpetITA : Elementare, Netflix! Ecco il trailer del film #EnolaHolmes, con #MillieBobbyBrown nei panni della sorella di… -