Elden Ring senza novità? Niente paura, i fan se le creano da soli tra demo e concept art (Di mercoledì 26 agosto 2020) Un personaggio senza nome si risveglia in una caverna buia e umida, i suoi unici compagni un cadavere e una torcia. Raccogliendo la torcia, esamina lentamente il cadavere del defunto, la luce della torcia raggiunge le pareti prepotenti della caverna. Avventurandosi nell'oscurità, incontra un gigantesco ratto, che dovrà sconfiggere. Questa è la demo giocabile creata dai fan di Elden Ring in azione.Sì, avete letto bene. Mentre i molti fan hanno pazientemente aspettato qualche segno vitale in questi 14 mesi da quando Elden Ring è stato presentato per la prima volta all'E3 2019, la community del gioco è stata incredibilmente impegnata. Molti hanno creato il gioco da zero, evocando boss, mondi oscuri e lasciando correre l'immaginazione.Interi regni ... Leggi su eurogamer

