Crisanti avvisa: 'Chi ha la febbre a 37,1 non dovrebbe entrare a scuola' (Di mercoledì 26 agosto 2020) "E' chiaro che 37,5 è una soglia del tutto inadeguata per i giovani, andrebbe portata a 37,1 visto che i giovani sono spesso asintomatici". Sono le parole del professor Andrea Crisanti in vista della ... Leggi su globalist

Crisanti avvisa: "Chi ha la febbre a 37,1 non dovrebbe entrare a scuola"

Rientro a scuola, Crisanti: non diventi focolaio, proteggere docenti e presidi

“Io sono molto favorevole all’utilizzazione della mascherina, ma da sola non credo che risolva il problema”, lo ha detto al Tg di RaiNews24 Andrea Crisanti, professore ordinario di Microbiologia all’U ...

