Coronavirus, i numeri in chiaro. Il matematico Sebastiani: «Nonni a rischio con il rientro a scuola: temo altri morti. Usate le mascherine a casa» (Di mercoledì 26 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (26 agosto)«Mi preoccupa il trend in crescita delle terapie intensive. Questo significa che non si tratta di una banale influenza e che il Coronavirus non è cambiato affatto». A parlare a Open è Giovanni Sebastiani, ricercatore del Cnr che si occupa di studiare l’applicazione di modelli statistici alla medicina. Secondo i dati diffusi oggi dalla Protezione Civile, sono +1.367 i nuovi contagi: mai così alti dal 12 maggio. Ma è anche record di tamponi: 93.529. «Ora a contagiarsi sono i giovani che si ammalano meno ma, se viene rotta la barriera generazionale, ovvero se i ragazzi andranno a infettare gli anziani, allora ci saranno nuovi morti. Cosa succederà nelle prossime settimane? I contagi, se non cambiamo il nostro ... Leggi su open.online

