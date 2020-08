Coronavirus, i dati in Europa: impennata di casi in Francia, 5429 in un giorno (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il contagio da Coronavirus non si ferma più in Francia: nelle ultime 24 ore il numero di nuovi casi positivi è arrivato a 5.429, come non succedeva da metà aprile. Il dato è stato diffuso dalla Direzione generale della Sanità, che non ha però aggiornato il numero di morti e di ricoveri, ufficialmente per un “guasto informatico” che ha colpito il sistema di conteggio. Resta stabile la situazione invece in Germania: sono 1.576 i nuovi infetti (ieri erano stati più di 1600). La Germania Resta alta l’attenzione del governo sui rientri – è stato infatti calcolato che circa il 40% dei nuovi infetti torni dall’estero – e il ministro della Salute, Jens Spahn, ha annunciato che saranno rafforzati quelli i controlli sui viaggiatori che rientrano da aree a ... Leggi su ilfattoquotidiano

