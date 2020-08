Coronavirus, contagi in aumento. Ma è record di tamponi: oltre 93mila (Di mercoledì 26 agosto 2020) Roma, 26 ago – Dal quotidiano bollettino del ministero della Salute emerge un aumento dei contagi da Coronavirus in Italia, dopo la frenata di ieri quando si era verificato un calo. Nelle ultime 24 ore sono stati infatti rilevati 1.367 nuovi positivi, a fronte degli 878 registrati ieri. Un incremento evidente ma che va collegato al numero record di tamponi: oggi 93.529. Ieri i tamponi effettuati erano stati 72.341, numero comunque alto rispetto a quelli dei giorni scorsi. La regione sinora maggiormente colpita dal Coronavirus, la Lombardia, ha rilevato il numero odierno più alto di casi: 269. Ma per il secondo giorno consecutivo non ha registrato decessi. “I dati di oggi – ha spiegato l’assessore al Welfare lombardo, Giulio Gallera – ... Leggi su ilprimatonazionale

