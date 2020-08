Codice 999: trama, cast e streaming del film (Di mercoledì 26 agosto 2020) Questa sera, mercoledì 26 agosto 2020, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Codice 999, film thriller-drammatico del 2016 diretto da John Hillcoat con Casey Affleck e Kate Winslet. Ma qual è la trama? E il cast? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. trama Gang di ex militari e poliziotti corrotti, addestrati al combattimento militare e senza scrupoli. La mafiosa russa Irina li tiene in pugno, Michael è il padre del figlio della sorella, e questa volta l’unico modo per accontentarla sembra essere quello di far scattare un Codice 999, agente a terra. Solo uccidendo un poliziotto e sfruttando il richiamo di tutte le volanti sul luogo, Michael e i suoi avranno il tempo di andare a segno altrove. Se poi quell’agente è Chris, nuovo del ... Leggi su tpi

