“Briatore positivo al Covid-19”, la conferma ufficiale del San Raffaele (Di mercoledì 26 agosto 2020) Per il noto imprenditore Flavio Briatore arrivano le precisazioni ufficiali circa l’infezione da coronavirus. Le ha esplicitate direttamente l’ospedale San Raffaele di Milano. Lì, infatti, è ricoverato da qualche giorno il re del Billionaire di Porto Cervo (Sardegna). L’Irccs (Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico) comunica il 26 agosto che Briatore “si è rivolto all’ospedale per una specifica patologia diversa da Covid-19“. E che i medici lo hanno sottoposto prima del ricovero, come tutti i pazienti, al tampone rinofaringeo. Ovviamente per il rilevamento eventuale del coronavirus Sars-Cov-2. “Il tampone è risultato positivo” fa sapere il San Raffaele. Dunque è confermata l’anticipazione di stampa ... Leggi su velvetgossip

