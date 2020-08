Bimbo con la febbre? Classe in quarantena: le linee guida per asili e nidi a Roma (Di mercoledì 26 agosto 2020) Le linee guida del Campidoglio, integrative di quelle nazionali, per la riapertura di asili e nidi prevedono mascherine per maestri e bidelli ma non per i bambini sotto i sei anni, quarantena per tutti se un Bimbo ha la febbre fino all’esito del tampone e all’interno della propria Classe nessun distanziamento ma separazione tra quelle presenti negli istituti. Non si potranno portare giochi da casa: Il Campidoglio ha deciso che la misurazione della temperatura corporea sarà effettuata nei nidi e nelle scuole dell’infanzia ai bambini, ai genitori, al personale educativo e a tutti gli operatori. Dove possibile,saranno creati percorsi differenziati di entrata/uscita. Tutto il ... Leggi su nextquotidiano

Covid Roma, asili: bimbo con la febbre? Classe in quarantena. Le linee guida del Campidoglio

La First Lady ha parlato al termine della seconda giornata della kermesse per la ricandidatura del marito, ma si è allontana dalla retorica e dai toni del consorte ...

