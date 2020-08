Basket, Supercoppa A1 2020: il regolamento (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il regolamento della Supercoppa 2020 di Serie A1. Il primo trofeo della nuova stagione si assegnerà con un format inedito che vedrà al via tutte le compagini della massima serie. Si inizia giovedì 27 agosto con la sfida tra Milano e Cantù, valida però per la sesta giornata della fase a gironi. I sedici team al via saranno suddivisi in quattro gironi con altrettante squadre. Come anticipato la prima fase sarà composta da sei turni con le squadre che si affronteranno in partite andata e ritorno, anche nel girone D dove però tutti gli incontri si giocheranno sul campo neutro di Olbia. La vincente di ogni raggruppamento strapperà il pass per la final four che si svolgerà tra il 18 ed il 20 settembre alla Virtus Arena di Bologna. RISULTATI E CLASSIFICHE ... Leggi su sportface

