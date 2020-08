Barcellona, tifosi al Camp Nou contro Bartomeu: “Dimettiti!” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Come testimoniato da alcune fonti spagnole, poco fa un nutrito gruppo di tifosi si è recato al Camp Nou per protestare contro la dirigenza del Barcellona, colpevole secondo i supporter blaugrana di aver provocato la scelta di Messi di lasciare il club. I tifosi, all’esterno dello stadio, hanno gridato in coro “Bartomeu dimision!”. Una MULTITUD de aficionados del BARÇA se cuela en el recinto del Camp NOU a grito de “¡Bartomeu, DIMISIÓN!”. (@JuanfeSanzPerez) ¡A las 12 arranca @elchiringuitotv con @jpedrerol! pic.twitter.com/CEA5joza5c — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 26, 2020 Foto: Youtube Barça L'articolo Barcellona, tifosi al ... Leggi su alfredopedulla

Il Barcellona prova a buttare acqua sul fuoco. All'indomani della decisione shock di Messi, Ramon Planes è intervenuto così in conferenza stampa: "Quella che ci ha dato Messi è stata una notizia molto ...

Nel modo più semplice (e forse più banale): Barcellona è Lionel Messi e Lionel Messi è Barcellona. I litigi e le avvisaglie dei divorzi sono fatti così: quando maturano tirano fuori anche quello che c ...

