Asteroide 2 novembre 2020: potrebbe colpire la Terra, ma non è da temere (Di mercoledì 26 agosto 2020) Asteroide 2 novembre 2020: potrebbe colpire la Terra, ma non è da temere Asteroide 2 novembre 2020: alla vigilia delle elezioni USA, una Asteroide potrebbe colpire la Terra. Sarebbe il coronamento di un anno già abbastanza catastrofico di per sé, ma in realtà non c’è molto di cui preoccuparsi. Il nome dell’Asteroide è 2018VP1 (è stato scoperto nel 2018) ed è noto anche come Election Day, proprio perché sfiorerà la Terra il giorno prima delle presidenziali americane. A ogni modo sono poche le possibilità che ... Leggi su termometropolitico

disinformatico : L'asteroide avvistato e previsto per il 2 novembre non comporta alcun pericolo. Chi fa titoli allarmisti in proposi… - repubblica : Un asteroide potrebbe colpire la Terra il 2 novembre. Ma il pericolo è relativo - HuffPostItalia : Asteroide sfiorerà la Terra il 2 novembre. Ma la Nasa vede rischi minimi - iscaramuzzi : RT @SpecolaVaticana: Un piccolo asteroide, 2 m di diametro, potrebbe colpire la terra il 2 Novembre memoria di tutti i morti! (nessuna paur… - SpecolaVaticana : Un piccolo asteroide, 2 m di diametro, potrebbe colpire la terra il 2 Novembre memoria di tutti i morti! (nessuna p… -