‘Asilo elettorale’ | il nido annunciato ad ogni elezione dal sindaco ma chiuso da 7 anni

San Giorgio a Cremano (Na) – Se si pensa che San Giorgio a Cremano gode del patrocinio dell'UNICEF come "città dei bambini e delle bambine" la storia del complesso Sant'Agnello lascia ancora più l'amaro in bocca. Lo stesso amaro che lasciano certe promesse elettorali come quella che ha fatto di questo nido a tutti gli effetti "un asilo elettorale" verrebbe da dire. Il complesso che, oltre all'asilo nido, ospita una scuola elementare è chiuso dal 2013 per "vulnerabilità sismica". Nonostante il suo ripristino è da tempo nell'agenda delle cose da fare del comune vesuviano da oltre 7 anni resta abbandonato a se stesso con l'incuria che ha dilagato nel giardino che fino a qualche ...

