Al via Enea Tech, fondazione per tecnologia (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, ha firmato il decreto di approvazione dello statuto della fondazione Enea Tech che dovrà gestire il primo fondo italiano interamente dedicato al trasferimento tecnologico. La fondazione, istituita con il Decreto Rilancio, avrà lo scopo di promuovere investimenti e iniziative in materia di ricerca e sviluppo e trasferimento tecnologico a favore delle imprese che operano in Italia. sat/mrv/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

