VIDEO | Governo, Salvini: “Prima va a casa meglio è. Io sto con gli imprenditori e con Confindustria” (Di martedì 25 agosto 2020) NAPOLI – “Io sto con gli imprenditori che in sette casi su dieci hanno pagato loro la cassa integrazione ai dipendenti, perché il governo e l’Inps hanno dormito. “Il governo preferisce litigare e insultare, ma prima vanno a casa e meglio è perché gli imprenditori hanno assolutamente ragione e Confindustria ha assolutamente ragione”. Così Matteo Salvini, a margine di una visita al carcere di Secondigliano a Napoli, commenta le critiche rivolte al governo dal numero uno di Confindustria Carlo Bonomi. Leggi su dire

VIDEO | Governo, Salvini: "Prima va a casa meglio è. Io sto con gli imprenditori e con Confindustria" - DIRE.it Dire Tik Tok cita in giudizio il governo Usa, dopo bando di Trump

Come preannunciato, TikTok, la popolare app di video di proprietà della società cinese ByteDance, ha confermato la decisione di citare in giudizio il governo degli Stati Uniti in un tribunale federale ...

Governo Cina: 'Proteggere minori dal gioco, sorvegliare le aule online'

Il Governo della Cina chiede alle reti di telecomunicazioni del Paese di garantire che gli studenti coinvolti nell'apprendimento remoto non siano esposti a giochi online e promozioni porno. L'Internet ...

