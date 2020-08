Un Paese quasi perfetto: cast, trama e curiosità sulla commedia del 2016 (Di martedì 25 agosto 2020) Un Paese quasi perfetto è la commedia che andrà in onda stasera su Rai Uno, alle ore 21,25. Il film appartiene alla commedia all’italiana ed è scritto e diretto da Massimo Gaudioso. Ecco le altre curiosità su questo film. Un Paese quasi perfetto: trama, trailer, cast e curiosità Un Paese quasi perfetto è la trasposizione in Italia del film francese Un village presque parfait del regista Stéphane Meunier del 2014. A sua volta, la pellicola francese era il remake di una pellicola canadese del 2003, La grande seduzione di Jean-François Pouliot. Ovviamente, nella versione italiana, ... Leggi su nonsolo.tv

tranellio : RT @val_ciarambino: Pensate, in giro c'è chi ha il coraggio di dire di no a un risparmio di quasi mezzo miliardo di euro a legislatura. Vot… - FitLombardia : RT @Leonardobecchet: I misteri fiscali italiani Il paese è sulle spalle del 13,08% della popolazione che dichiara più di 35000 euro...e il… - antonel52837259 : RT @val_ciarambino: Pensate, in giro c'è chi ha il coraggio di dire di no a un risparmio di quasi mezzo miliardo di euro a legislatura. Vot… - _marlene1265 : RT @val_ciarambino: Pensate, in giro c'è chi ha il coraggio di dire di no a un risparmio di quasi mezzo miliardo di euro a legislatura. Vot… - GMPbike : RT @val_ciarambino: Pensate, in giro c'è chi ha il coraggio di dire di no a un risparmio di quasi mezzo miliardo di euro a legislatura. Vot… -