Traffico Roma del 25-08-2020 ore 09:30 (Di martedì 25 agosto 2020) Luceverde Roma Ben ritrovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi continua ad essere scarsa la circolazione sulla rete viaria della capitale unica eccezione alle porte di Roma sulla via Salaria dove ci sono a incolonnamenti a partire da via Di Valle Ricca cena via di Santa Colomba verso Settebagni due gli incidenti segnalati alla Portuense il primo su via Oderisi da Gubbio il secondo nelle vicinanze dell’ospedale San Camillo su via Bernardino Ramazzini altro incidente a Torre Maura su via dell’aquila reale altezza via Casilina analoga situazione al Don Bosco prudenza per un incidente su Viale Togliatti altezza via Giuseppe chiovenda alla Garbatella lavori di potatura in programma per oggi su via Cristoforo Colombo carreggiata ridotta Viale Marco Polo e via Capitan Bavastro in direzione delle possibili rallentamenti per i dettagli ... Leggi su romadailynews

