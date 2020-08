Sudamina o dermatite solare: ecco cos’è e come se ne può alleviare il fastidio (Di martedì 25 agosto 2020) Sudamina: è anche conosciuta come miliaria o dermatite solare. Si tratta di semplici bollicine, provocate da una più o meno lunga esposizione solare. Essa si manifesta specialmente nei più piccoli e spesso è dovuta a comportamenti scorretti. Sudamina: come saperla riconoscere La Sudamina è un fastidio che compare specialmente nella stagione estiva e che si riconosce dalla presenza di piccole vescicole sul corpo, in genere in presenza di sudore. Spesso è il caldo umido a provocarne la scomparsa, specie nei bambini, ma anche gli adulti non ne vanno esenti. Può comparire in determinate zone a contatto tra loro ( specie in caso di sfregamento da sudore) come le braccia o le ... Leggi su notizieora

