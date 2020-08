Selvaggia Lucarelli: Forte Critica sul Caso Totti! (Di martedì 25 agosto 2020) Selvaggia Lucarelli, giudice di Ballando con le Stelle, va controcorrente sul “Caso” scatenato da Chanel Totti. La giornalista, in un tweet al vetriolo, ha ricordato che, solo nove anni fa, Aurora Ramazzotti, figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, fece persino più scalpore, ma “nessuno mosse un dito o fiatò”. Estate bollente per Chanel Totti, figlia di Francesco Totti, ex calciatore e numero uno della Roma, e di Ilary Blasi: la 13enne ha sollevato un bel polverone a causa della copertina di Gente, che ha indignato il web e scatenato le proteste di tutti quanti, genitori famosi inclusi. Sulla copertina, in primo piano e senza censure, sono state pubblicate delle foto in cui l’adolescente viene mostrata con il lato B in evidenza. Questo è bastato non solo a dividere i lettori ... Leggi su gossipnews.tv

