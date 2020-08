Selvaggia Lucarelli dopo la notizia del ricovero di Briatore: «Speriamo che guarisca presto» (Di martedì 25 agosto 2020) E’ di qualche ora la notizia che Flavio Briatore è stato ricoverato, in condizioni serie, al San Raffaele per il Covid. Flavio Briatore, che fino a qualche giorno fa non aveva perso occasione per scagliarsi contro il governo e le misure adottate per il contenimento del covid ritenendole tropo restrittive rispetto ai numeri dei malati, oggi, purtroppo, deve ricredersi. L’intervento di Selvaggia Lucarelli sulla notizia del ricovero Selvaggia Lucarelli, dopo aver appreso la notizia del ricovero al San Raffaele di Flavio Briatore ha commentato così: «Speriamo che guarisca presto e ... Leggi su baritalianews

VittorioSgarbi : Tra qualche tempo anche Selvaggia Lucarelli avrà l’età di Briatore. Possiamo solo augurarle che non le sia grave. P… - fanpage : 'Estate 2011, Aurora Ramazzotti aveva 15 anni. Nessuno fiatò. E la lista sarebbe lunga' - Pippo7up : RT @EmeParonzini: Essere un primario del San Raffaele e beccarti del negazionista da Selvaggia Lucarelli. Una che a febbraio si ingozzava d… - demofiliaco : RT @LaGio___: Aurora Ramazzotti ha risposto al tweet sconclusionato di Selvaggia Lucarelli - LissyNeumair : RT @LaGio___: Aurora Ramazzotti ha risposto al tweet sconclusionato di Selvaggia Lucarelli -