Sardegna, dopo il Billionaire di Briatore chiuso anche il Sottovento: gestore ricoverato (Di martedì 25 agosto 2020) Sardegna, dopo Billionaire di Briatore chiuso Sottovento: gestore ricoverato Non solo il Billionaire di Flavio Briatore, risultato positivo al Coronavirus e ricoverato “in gravi condizioni” al San Raffaele di Milano: in Sardegna è stato chiuso un altro noto locale, il Sottovento. Il gestore, Walter, è stato contagiato e si trova da ieri ricoverato nel reparto Malattie infettive dell’Aou di Sassari con gravi sintomi della malattia. L’uomo, 40 anni, non è in terapia intensiva, ma è sottoposto ad alti flussi di ossigeno ed è sotto osservazione. ... Leggi su tpi

WRicciardi : La 26enne di Milano: noi, 14 amici tutti positivi dopo la Sardegna. Per mia mamma sono un’incosciente - Adnkronos : #FedericoFashionStyle: 'Sono positivo dopo vacanza in #Sardegna - Corriere : La 26enne di Milano: noi, 14 amici tutti positivi dopo la Sardegna. Non dovevamo andare in disco - FratellidItalia : RT @deidda: Solidarietà alla Comunità e al Sindaco di Villaspeciosa, in #Sardegna, dove alcuni #migranti - dopo un diverbio - si sono armat… - cenepertutti : #SARDEGNA. SBARCO DI PROFUGHI INFETTI E VISIBILMENTE 'DENUTRITI' ?????????????????????????? e... causa #COVID19 il #Billionaire… -

Ultime Notizie dalla rete : Sardegna dopo Federico Fashion Style: "Sono positivo al Covid dopo una vacanza in Sardegna" L'Unione Sarda.it Federico Fashion Style positivo al coronavirus: chiuso salone di Anzio, tamponi ai dipendenti

Chiuso per sanificazione il negozio di Anzio di Federico Lauri, in arte Federico Fashyon Style, l'hair stylist risultato positivo al coronavirus dopo una vacanza in Sardegna. Lo ha dichiarato lui stes ...

Incendio a Budoni in Sardegna, sgomberate 250 case nella notte, sfollati i turisti

Notte di paura in Sardegna: sono 250 le abitazioni dei villaggi turistici di Matt' e Peru e Sa Raiga, nel comune di Budoni, evacuate precauzionalmente dopo il violento incendio che è divampato alle 22 ...

Chiuso per sanificazione il negozio di Anzio di Federico Lauri, in arte Federico Fashyon Style, l'hair stylist risultato positivo al coronavirus dopo una vacanza in Sardegna. Lo ha dichiarato lui stes ...Notte di paura in Sardegna: sono 250 le abitazioni dei villaggi turistici di Matt' e Peru e Sa Raiga, nel comune di Budoni, evacuate precauzionalmente dopo il violento incendio che è divampato alle 22 ...