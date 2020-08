Roberto Mancini: “A uno come Messi la maglia numero 10 la cedo volentieri” (Di martedì 25 agosto 2020) “A un fenomeno come Messi la cedo volentieri, poi abbiamo una finale da rivendicare”. Così il ct dell’Italia Roberto Mancini risponde al tweet del profilo ufficiale della Sampdoria che aveva postato una foto di Lionel Messi scrivendo: “L’ultima volta che abbiamo controllato la maglia numero 10 era libera”. Si fa ovviamente riferimento alla voce sempre più insistente che vede il fenomeno argentino lontano dal Barcellona. A un fenomeno come #Messi la cedo volentieri … e poi abbiamo una finale da rivendicare 😉 https://t.co/9EZ1EtB5Fu — Roberto Mancini (@robymancio) August 25, 2020 Leggi su sportface

