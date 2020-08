Referendum, Cesa (UdC): “Non cediamo al populismo e ai sondaggi” (Di martedì 25 agosto 2020) “La democrazia rappresentativa è stato un pilastro del nostro sistema politico negli ultimi settant’anni e ancora oggi il numero dei nostri parlamentari è perfettamente in linea con la media europea. Vogliamo che il populismo vinca sul parlamentarismo perché ci sono forze politiche che non hanno il coraggio di opporsi alla delegittimazione della classe politica da parte di gente che sondaggi alla mano rincorre facile consenso?”. Lo dichiara Lorenzo Cesa di UdC. Leggi su romadailynews

Referendum costituzionale, si allarga il fronte del NO

Il 20 e 21 settembre 2020 si voterà il Referendum costituzionale sulla riduzione di un terzo del numero dei parlamentari di Camera e Senato. La riforma prevede di ridurre i seggi alla Camera da 630 a ...

