Principe Carlo la verità orribile su Diana: “Mi hanno obbligato a sposarla, io non…” (Di martedì 25 agosto 2020) La Famiglia Reale d’Inghilterra torna a far parlare di sé e questa volta lo fa attravreso il Principe Carlo. Il figlio della Regina Elisabetta ha fatto alcune dichiarazioni importanti in merito al matrimonio passato con Lady Diana con la quale ha avuto i suoi figli William e Harry. Ecco le sue dichiarazioni. L’obbligo di sposarsi Il Principe Carlo è voluto tornare in merito al rapporto sentimentale che intratteneva con Lady Diana. “Sposare Diana è stato un errore enorme” afferma il reale nel giorno del suo 70esimo compleanno. È passato diverso tempo dalla morte di Lady D e ancora oggi ricorda la tristezza di quei giorni. Per Carlo D’Inghilterra il matrimonio con Diana è ... Leggi su velvetgossip

Meawrenzia : Mia sorella ha fatto credere a mio nonno che a Londra esca con il principe Carlo - luca3003 : @ancora_amen Mah, non è che su uno fa un rutto, sia pure il principe Carlo, i giornalisti devono per forza fargli da cassa di risonanza. - AngelikaFaerie : parentesi, la donazione del principe Carlo alla madre della vittima ??che persona meravigliosa è - scolari_carlo : RT @Capezzone: +++Supersintesi. Tema: “human factor”+++ “Prima classe ma è uno sballo...La vita di prima mi puzza di vecchio” (citazione do… - lela1025 : RT @fadingtobIack: qui per ricordarvi di quando la Principessa Diana indossò il cosiddetto 'Revenge Dress' (abito della vendetta) dopo che… -