Notte movimentata all’Esquilino: ubriaco, drogato e con un coltello dà in escandescenza in caserma (Di martedì 25 agosto 2020) Notte movimentata per i Carabinieri del comando Piazza Dante, in via Tasso, nella zona dell’Esquilino. Forti urla si sentivano provenire dalla caserma, ecco come sono andati i fatti. A seguito di un controllo sulla Tuscolana i carabinieri hanno fermato e condotto in caserma un ragazzo italiano sulla 30ina visibilmente alterato. Il giovane ubriaco e sotto l’influsso di stupefacenti aveva inoltre con sè un coltello del genere vietato, con una lama di 10 centimetri. Arrivato in caserma ha iniziato a dare in escandescenza, rendendo difficoltose le procedure di fotosegnalamento. Il ragazzo è stato denunciato a piede libero per possesso di arma bianca, resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale. Il coltello ... Leggi su ilcorrieredellacitta

