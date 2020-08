Napoli, impennata di contagi in città: oltre 150 casi negli ultimi 4 giorni (Di martedì 25 agosto 2020) Nel capoluogo partenopeo si registra un’impennata di contagi negli ultimi 4 giorni. Sono ben 154 i positivi emersi nell’ultimo resoconto bisettimanale pubblicato dal Comune di Napoli. Napoli, impennata di contagi in città: oltre 150 casi negli ultimi 4 giorni Da marzo ad oggi si contano 1340 casi a Napoli. Gli attualmente positivi sono 306, tra … L'articolo Napoli, impennata di contagi in città: oltre 150 casi negli ultimi 4 giorni Teleclubitalia ... Leggi su teleclubitalia

