MotoGp, Alex Marquez: "Sto migliorando, ma sento la mancanza di Marc" (Di martedì 25 agosto 2020) SPIELBERG - "Non è stata la miglior gara possibile, ma sono riuscito a stare dietro a un paio di top rider e ho imparato molto" . Alex Marquez, fratello del campione MotoGp Marc, commenta la sua gara ... Leggi su corrieredellosport

dianatamantini : MOTOGP - Alex Rins, un GP difficile tra dolori alla spalla e qualche errore. 'Fatti comunque passi avanti.' E su Vi… - corsedimoto : MOTOGP - Alex #Rins, un GP difficile tra dolori alla spalla e qualche errore. 'Fatti comunque passi avanti.' E su… - OA_Sport : #MotoGP, Alex #Rins: “Senza l’errore al via ero da podio, Mir avrebbe vinto senza la bandiera rossa” #StyrianGP - Alex_Zonghetti : @biagio4658 Questa è una pista da F1 non MotoGP - DBDeiman : Ottimo inizio anche per Alex Marquez, già 12° #MotoGP #AustrianGP -

