Monsignor Luciano Russo nominato nunzio apostolico a Panama

Papa Francesco ha nominato nunzio apostolico a Panama Monsignor Luciano Russo, arcivescovo titolare di Monteverde, finora nunzio aapostolico in Algeria e in Tunisia, dopo esserlo stato in Ruanda. Monsignor Luciano Russo è nato a Lusciano, in provincia di Casert, il 23 giugno 1963. Laureato in Diritto Canonico, è stato ordinato sacerdote il 1° ottobre 1988 ed incardinato in Diocesi di Aversa. Entrato a soli trent'anni nel Servizio diplomatico della Santa Sede, nel 1993, ha prestato successivamente la propria opera presso le Rappresentanze Pontificie in Papua Nuova Guinea, Honduras, Siria, Brasile, Paesi Bassi, Stati Uniti d'America, Honduras e in Bulgaria

