Modica | la mamma del bimbo ucciso plagiata dal compagno | ‘Aveva paura’

Letizia, la giovane madre del piccolo Evan, morto in ospedale per le percosse a Modica a 21 mesi, temeva il compagno. "Lui picchiava anche lei". Lamenta una violenza psicologica subita dal compagno la madre di Evan, il bambino morto in ospedale a Modica ed ucciso dalle percosse nell'ennesimo episodio di violenza subito. Il colpevole sembra …

