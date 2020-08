L’infettivologo Galli: «Non scaricate tutto sulle famiglie. A scuola 6 ore con la mascherina? Utopia» (Di martedì 25 agosto 2020) Occorre il medico scolastico. L’infettivologo Massimo Galli, dell’ospedale Sacco ad Agorà Estate su Rai3, torna a battere i pugni sul tavolo. «A scuola 5 o 6 ore con la mascherina? Utopia. Sono settimane, per non dire mesi, che lo dico. È fondamentale che si ripristini una presenza sanitaria all’interno della scuola. E non soltanto per la tematica in corso» relativa all’emergenza Covid-19. È necessaria «anche per tutta una serie di altri programmi che sono stati dimenticati nel tempo. Erano importanti programmi di prevenzione attuati nel contesto corretto». L’infettivologo Galli: «No alla febbre misurata dai genitori» In vista della riapertura delle scuole si è deciso che la temperatura non ... Leggi su secoloditalia

