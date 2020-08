Lazio, è arrivato Reina: contratto biennale (Di mercoledì 26 agosto 2020) La Lazio riparte da Pepe Reina. Il portiere ex Milan è da pochi minuti arrivato all’aeroporto di Roma come testimoniano i canali social del club laziale. Lo spagnolo in mattinata svolgere le visite mediche di rito, poi firma sul contratto e partenza per il ritiro di Auronzo di Cadore. @PReina25 è arrivato nella Capitale!#CMonEagles pic.twitter.com/ijRdfyZRIo — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) August 25, 2020 Foto: twitter Lazio L'articolo Lazio, è arrivato Reina: contratto biennale proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

