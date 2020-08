Lasagna bianca light con crema di zucchine e ricotta (Di martedì 25 agosto 2020) Uno dei piatti tipici della cucina italiana, sono le lasagne. Ecco una ricetta che dovrete assolutamente provare le lasagne bianche light con crema di zucchine e ricotta. Di seguito tutti gli ingredienti e i procedimenti. Ingredienti: vi serviranno: 600 ml di latte intero 300 grammi di ricotta (preferibilmente di pecora) 250 grammi di lasagne fresche all’uovo 100 ml di acqua 45 grammi di pane grattugiato 30 grammi di farina di tipo 00 6 zucchine 4 fiori di zucca 1 porro Un pizzico di sale fino da cucina Un pizzico di pepe nero Q.b. di olio extravergine di oliva. Per friggere le zucchine: olio di oliva. Per decorare la Lasagna: qualche foglia di basilico fresca. Le dosi indicate sono per un massimo di 4 persone. Come cucinare la ... Leggi su pianetadonne.blog

Ultime Notizie dalla rete : Lasagna bianca Lasagna bianca light con crema di zucchine e ricotta NonSoloRiciclo