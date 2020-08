Kfc dice stop allo slogan "buono da leccarsi le dita" causa Covid: "Inadatto al contesto attuale" (Di martedì 25 agosto 2020) Il Covid-19 fa i suoi effetti anche sugli spot pubblicitari. In questi mesi gli operatori sanitari hanno spesso raccomandato di non toccarsi il viso per questioni igieniche, così la famosa catena americana Kentucky Fried Chicken (Kfc) ha annunciato di aver sospeso il noto slogan ’buono da leccarsi le dita”, in vigore da 64 anni. “Non è più il caso di usarlo”, fanno sapere.“Ci troviamo in una situazione particolare con uno slogan iconico che non si adatta perfettamente al contesto attuale”, ha affermato Catherine Tan-Gillespie, responsabile marketing globale di Kfc.Il menù non cambierà, ha precisato la responsabile, e lo slogan tornerà “quando sarà ... Leggi su huffingtonpost

