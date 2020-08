Il fiuto di 'Attila' non sbaglia: arrestato un 73enne (Di martedì 25 agosto 2020) Continua incessante l'opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell'uso e spaccio di sostanze stupefacenti disposta dal Comando Provinciale ... Leggi su avellinotoday

occhio_notizie : Il fiuto del cane pastore ha scovato una coltivazione di 5 piante di canapa indica di oltre due metri e mezzo d’alt… - bassairpinia : GROTTAMINARDA (AV) – Controlli dei carabinieri con unità cinofile. Il fiuto di “Attila” non sbaglia: arrestato un 7… - irpiniatimes1 : CONTROLLI DEI CARABINIERI CON UNITÀ CINOFILE. IL FIUTO DI “ATTILA” NON SBAGLIA: ARRESTATO UN 73ENNE - Notiziedi_it : Ischia, il fiuto del cane Attila al servizio dei carabinieri: la droga non passa - Notiziedi_it : Ischia, il fiuto del cane Attila al servizio dei carabinieri: la droga non passa -

Ultime Notizie dalla rete : fiuto Attila Il fiuto di “Attila” non sbaglia: arrestato un 73enne AvellinoToday Grottaminarda - Il fiuto del cane antidroga non sbaglia, arrestato un 73enne

Continua incessante l’opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti disposta dal Comando Provinciale Car ...

Ischia, il fiuto del cane Attila al servizio dei carabinieri: la droga non passa

Attila non si distrae neanche un attimo. Drizza le orecchie e si indirizza deciso verso i vacanzieri sospetti. E non fallisce mai. Il pastore tedesco nero corvino al servizio per i carabinieri di Isch ...

Continua incessante l’opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti disposta dal Comando Provinciale Car ...Attila non si distrae neanche un attimo. Drizza le orecchie e si indirizza deciso verso i vacanzieri sospetti. E non fallisce mai. Il pastore tedesco nero corvino al servizio per i carabinieri di Isch ...