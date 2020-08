Il dolce a cui non si può resistere: i tortini di albumi al cioccolato (Di martedì 25 agosto 2020) Il dolce a cui non si può resistere: i tortini di albumi al cioccolato. Sono morbidi, leggeri, deliziosamente al gusto di cioccolato. Un’esperienza goduriosa. Si preparano con le bianche d’uovo montate a neve. Spesso, dopo aver preparato un qualsiasi altro dolce, ci si ritrova con degli albumi di cui non si sa che fare. Ma poiché, come ci insegnavano le nostre nonne, è un vero peccato buttare via da mangiare, in cucina non si spreca mai niente e le chiare le possiamo recuperare per questi dolcetti fantastici. Sono una delizia e piacciono invariabilmente a tutti quanti, soprattutto ai bambini. Vanno bene per una colazione sontuosa, ma anche per un dopo pasto memorabile o una merenda ghiottissima. ... Leggi su pianetadonne.blog

