Focolaio di Covid in stabilmento Aia nel Trevigiano: 182 positivi su 560 test (Di martedì 25 agosto 2020) Riduzione della produzione del 50%, distanziamento fra le postazioni operative e diminuzione del numero di lavoratori per turno. Sono le decisioni assunte oggi nel corso di un vertice convocato dalla Prefettura di Treviso con organizzazioni sindacali, autorità sanitarie e municipali di Vazzola (Treviso) per affrontare la gestione del Focolaio di contagi Covid-19 fra i dipendenti dello stabilimento agroalimentare Aia.Nel sito, in cui operano 700 addetti fra operatori diretti e maestranze dell’indotto, ad oggi risultano 182 casi di positività sui 560 test eseguiti (le persone mancanti sono assenti in generale per ferie), tutti asintomatici e in regime di quarantena.La prossima settimana sarà eseguito un nuovo screening con l’utilizzo delle nuove procedure rapide, nel frattempo è ... Leggi su huffingtonpost

LaStampa : Focolaio di Covid in un resort per nudisti in Francia: oltre 100 positivi - fattoquotidiano : Il suo Billionaire in Costa Smeralda è diventato il focolaio di Covid più lussuoso del mondo. E l’anziano proprieta… - Agenzia_Ansa : Focolaio #Covid in club a Porto Cervo, 20enne romana ricoverata #ANSA - FabrizioDiDiego : RT @antifabiozeta: Mentre Briatore pare sia ricoverato per covid, 52 membri del #billionaire , probabilmente costretti a lavorare sarebbero… - Giusepp78278797 : Tiz 'Sardegna in fiamme: iper focolaio di covid 19, incendi a Budoni ed in altre località isolane, yackt che vanno… -