Festa dell'Unità, ospite del Pd cesenate il segretario Nicola Zingaretti (Di martedì 25 agosto 2020) Nicola Zingaretti, segretario nazionale del Partito Democratico, è atteso giovedì alle ore 19:30 alla Festa de l'Unità di Cesena, per incontrare il popolo democratico. Al centro del dibattito le ... Leggi su cesenatoday

Capezzone : +++Ripetete con me+++ -Discoteche chiuse: il virus può colpire da un momento all’altro. La -Festa nazionale dell’U… - nzingaretti : Parte la Festa dell’Unità nazionale a Modena. Dal 26 agosto, vi aspettiamo tutte e tutti - pdnetwork : Dal 26 agosto al 21 settembre ci ritroviamo,in piena sicurezza,alla Festa dell’unità nazionale. Per stare tutte e t… - Marzialoreti2 : @ilgiornale Certo perché per loro le regole messe e imposte solo agli italiani, non valgono .spero che ci siano due… - Lucressio : Madonna !Si dice che parteciperanno alla festa dell’unità del pd=DC. Che non ha nulla a che fare con quella del pci… -

Ultime Notizie dalla rete : Festa dell FOTO | VIDEO | Alla festa dell'Unità niente balli, solo mascherine - DIRE.it Dire "La chiesa sistemata, così Avenale rinasce"

Festa di popolo, festa di Dio, per la riapertura al culto della chiesa parrocchiale di Avenale, dedicata a Sant’Elena imperatrice. E festa di speranza: emblematico e rasserenante il riferimento, ricor ...

"Assalto" alla Rocca: l’ha presa il Comune

Ieri la cerimonia del passaggio di consegne della gestione del castello: non più lo Stato, ora ci pensa l’Amministrazione locale.

Festa di popolo, festa di Dio, per la riapertura al culto della chiesa parrocchiale di Avenale, dedicata a Sant’Elena imperatrice. E festa di speranza: emblematico e rasserenante il riferimento, ricor ...Ieri la cerimonia del passaggio di consegne della gestione del castello: non più lo Stato, ora ci pensa l’Amministrazione locale.