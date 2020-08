F1 GP Belgio, Leclerc: “Sarà difficile ripetere la vittoria dello scorso anno” (Di martedì 25 agosto 2020) “La pista di Spa ha un posto speciale nel mio cuore: qui ho vinto la mia prima corsa di Formula 1, ma sempre qui, un anno fa, ho perduto il mio amico Anthoine (Hubert) in Formula 2. Per questo motivo tornare su questo circuito, almeno all’inizio, sarà difficile e il suo pensiero sarà con me per tutto il weekend”. Lo ha detto Charles Leclerc presentando il Gran Premio del Belgio, settimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2020 che si disputerà domenica a Spa-Francoschamps. “In termini di prestazione, nel fine settimana per noi non sarà facile ripetere il risultato di un anno fa perché la nostra condizione di partenza è diversa da quella del 2019 – ha proseguito il pilota monegasco – Però abbiamo visto che su questa pista tutto ... Leggi su sportface

“Abbiamo individuato il problema alla centralina che ha determinato il ritiro di Charles”. Così Enrico Gualtieri, responsabile della Power Unit Ferrari, ha chiuso il capitolo legato al misterioso stop ...

Dopo una settimana di pausa il Mondiale di F1 2020 è pronto a scendere in pista sul circuito di Spa-Francorchamps, dove questo weekend scatterà il Gran Premio del Belgio Tempo di Formula 1 questo fine ...

