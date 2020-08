Da Skriniar a Brozovic fino a Emre Can e Kanté: come cambia il mercato dell'Inter da Conte ad Allegri (Di martedì 25 agosto 2020) Antonio Conte o Massimiliano Allegri? Il futuro della panchina dell'Inter sembra essere limitato a queste due strade: gli scenari sul mercato Leggi su 90min

All’arrivo di Antonio Conte all’Inter, la dirigenza nerazzurra si era dovuta impegnare non poco per respingere le attenzioni delle big d’Europa verso il difensore slovacco. Faceva gola a tanti, con gi ...

TS – Inter, 3 cessioni illustri per dare spinta al mercato: il punto da Lautaro a Brozovic

Dopo aver investito tanto nell’ultimo anno, facendo schizzare in alto il monte ingaggi della squadra, Steven Zhang ha chiesto ai propri dirigenti di mettere a segno qualche cessione illustre. Ausilio ...

