Cosa cambia tra disinfezione e sanificazione degli ambienti

Tempo di lettura: 3 minutiLa sanificazione degli ambienti non è una semplice operazione di pulizia: conoscere la distinzione tra questi due concetti è molto importante soprattutto in questi mesi, quando la necessità di contrastare la diffusione del contagio da Covid 19 ha reso evidente l'importanza della sanificazione dei luoghi di lavoro, degli uffici e dei locali pubblici in generale. Cosa sono la pulizia e la sanificazione Per essere più chiari, le operazioni di pulizia sono quelle che servono per la rimozione dello sporco visibile, di qualunque tipo esso sia, che si tratti di materiale organico, di liquidi, di grasso o di polvere. La pulizia può essere eseguita su qualunque genere di macchinario, di superficie o di ambiente, ...

Ultime Notizie dalla rete : Cosa cambia Cartelle esattoriali, pignoramenti e nuovi pagamenti: cosa cambia con il Decreto Agosto Il Tirreno Fitbit Sense, ora con ECG, HRV, GPS e misurazione elettrodermica dello stress. Anche Versa 3 guadagna il GPS

Fitbit sembrava aver perso un po' di slancio nella presentazione degli ultimi prodotti, solide conferme dei modelli precedenti, ma non in grado di fare un passo in più. Oggi invece l'azienda statunite ...

Palmariggi risponde a Bianchi: 'Orgoglioso del turismo culturale della nostra estate; Bianchi riveda i calcoli!'

Palmariggi: 'Abbiamo reso Fasano una destinazione di successo per il pubblico di tutta la regione: se ne faccia una ragione anche il Consigliere Bianchi, a cui ormai resta soltanto la delega alle pole ...

