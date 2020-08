Coronavirus, i numeri in chiaro. Il virologo Maga: «È presto per parlare di un’inversione di tendenza. Ma il peggio sembra passato» (Di martedì 25 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (25 agosto)Secondo giorno di fila di contrazione nel numero dei contagi: rispetto ai +1210 casi registrati domenica 23 agosto, ieri le nuove infezioni erano +953 e oggi +878. «Potremmo aver raggiunto il massimo contributo dato dalle vacanze all’incremento delle infezioni», afferma il virologo Giovanni Maga. Bisognerà aspettare le due settimane canoniche, tuttavia, per conoscere il reale impatto degli assembramenti di Ferragosto sull’epidemia di Coronavirus in Italia. Il nostro Paese sembra essere entrato più tardi e uscito prima dalla seconda ondata di contagi che ha attraversato l’Europa. Solo domenica scorsa, in Francia ad esempio, le infezioni registrate nelle 24 ore erano quasi +5.000. Nonostante ciò, ... Leggi su open.online

