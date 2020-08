Corona virus: Italia, 19174 attualmente positivi a test (-21 in un giorno) con 35445 decessi (4) e 206015 guariti (353). Totale di 261174 casi (878) Dati della protezione civile (Di martedì 25 agosto 2020) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 19174 attualmente positivi a test (-21 in un giorno) con 35445 decessi (4) e 206015 guariti (353). Totale di 261174 casi (878) <small class="subtitle">Dati della protezione civile</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

