Challenger Praga 2020, Wawrinka si sbarazza di Oliveira in due set (Di martedì 25 agosto 2020) Stan Wawrinka, reduce dal successo della scorsa settimana, cerca il bis nel secondo torneo Challenger di Praga 2020. La strada del tennista elvetico prosegue senza grossi problemi, dato che, nel primo turno si sbarazza agevolmente in due set 6-3, 6-4 del portoghese Gonçalo Oliveira, garantendosi l’accesso al secondo turno. Nelle prime battute del primo set sembra regnare un sostanziale equilibrio ma, quando lo svizzero decide di accelerare nel sesto game, ottiene un break che riesce a mantenere in scioltezza sino al termine della frazione di gara, chiudendo sul punteggio di 6-3. Il secondo set segue un copione molto simile al primo, con il portoghese che prova a reagire, ma difronte a sé trova il muro eretto da Stan The Man. Quest’ultimo, dopo aver sfiorato ... Leggi su sportface

Nel Challenger di Todi (Italia), c’è da segnalare il buon cammino di Gian Marco Moroni. Il 22enne romano non è riuscito ad agguantare la sua terza finale a livello Challenger, lasciando strada al tede ...

