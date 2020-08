Black Myth: Wu Kong vuole stupire come God of War con una telecamera senza tagli (Di martedì 25 agosto 2020) Il sorprendente Black Myth: Wu Kong si è recentemente mostrato in un trailer che ha lasciato tutti a bocca aperta. Una video gameplay di 13 minuti ci ha fornito una prima occhiata all'imminente gioco di ruolo d'azione dello sviluppatore Game Science, e sembra che una delle sue caratteristiche chiave - una telecamera senza tagli - sia stata ispirata da God of War.L'analista Daniel Ahmad ha pubblicato una serie di traduzioni dei punti chiave del gioco (originariamente in mandarino) ed è emerso che la clip aveva lo scopo di mostrare al mondo a che punto è lo sviluppo del progetto. Ahmad ha osservato che "l'idea della fotocamera single shot è stata presa direttamente da God of War, un gioco a cui lo studio si è ispirato".Nel video di 13 minuti possiamo ... Leggi su eurogamer

