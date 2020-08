Ardea, scoperto traffico di rifiuti dati alle fiamme: bruciata anche un’auto rubata (Di martedì 25 agosto 2020) Cumuli di rifiuti a fuoco ad Ardea, all’ingresso del Castrum Inui. Divorata dalle fiamme anche un’auto, che inizialmente si pensava essere stata abbandonata e risultata poi essere stata rubata. E’ successo nella mattinata di ieri, lunedì 24 agosto, intorno alle 10. Ardea, a fuoco cumuli di rifiuti e un’auto rubata: rintracciati i responsabili I responsabili del gettito dei rifiuti incendiati sono stati rintracciati dagli agenti della Polizia Locale. L’indagine – partita immediatamente dopo l’incendio del 24 agosto – ha fatto scoprire alla Polizia Locale che l’auto era stata rubata e non abbandonata. Sul veicolo si stanno ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Ardea, scoperto traffico di rifiuti dati alle fiamme: bruciata anche un’auto rubata -

Ultime Notizie dalla rete : Ardea scoperto

Il Corriere della Città

Ardea – Mattinata di fuoco davanti all’ingresso del Castrum Inui: cumuli di rifiuti sono stati incendiati verso le 10 di oggi. Ancora una volta i vandali (o gli esasperati dal fatto che in ogni dove c ...I cittadini di Ardea, ma anche di Aprilia, di Pomezia e di Albano si sono incontrati sabato 22 agosto davanti al MUSEO MANZÙ per continuare la MOBILITAZIONE CIVICA “MANZÙ NON SI TOCCA” con il fine di ...